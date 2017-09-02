Глава Минтранса РФ Максим Соколов одобрил полосы для общественного транспорта в Екатеринбурге

Максим Соколов встал на защиту выделенных полос для общественного транспорта Екатеринбурга. Фото: областной департамент информполитики

Глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов встал на защиту выделенных полос для общественного транспорта Екатеринбурга. Министр назвал их самой эффективным способом по борьбе с городскими пробками.

Как сообщает областной департамент информполитики, соответствующее заявление глава Минтранса РФ сделал 2 сентября в ходе рабочего визита в Свердловскую область.

«Это очень правильно, более того, это единственно возможный инструмент для того, чтобы справиться со всё нарастающим трафиком внутри городской агломерации городов-миллионников. Конечно, нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее - организация общественного движения, обеспечение преимущества общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки - это кардинальное решение проблемы с пробками в любом городе», - заявил Максим Соколов.

Преддверии Чемпионата мира по футболу, когда нагрузки на дорожную сеть могут серьёзно возрасти, в Свердловской области ведётся активная работа по созданию выделенных полос для общественного транспорта.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» в Екатеринбурге первые выделенные полосы для общественного транспорта появились на улицах Розы Люксембург от улицы Малышева до улицы Народной Воли и на участке улицы Малышева перед улицей Гагарина.