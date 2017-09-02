Избиением журналиста федерального телеканал в Екатеринбурге занялись следователи

Свердловские следователи приняли в производство уголовное дело об избиении в Екатеринбурге корреспондента одного из федеральных телеканалов. Преступление могут переквалифицировать по другой статье.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, сообщение о нападении на журналиста поступило 29 августа. В результате было возбуждено уголовное дело, по ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений), расследованием которого занялась полиция.

Однако, по мнению следователей, в этом деле могут быть признаки преступления, предусмотренного другой статьёй: ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединённое с насилием над журналистом). А это уже относится к подследственности органов Следственного комитета. Поэтому уголовное дело было передано полицией в региональный СК России

«В настоящее время следствием принимается комплекс необходимых следственных действий в целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента, касающихся факта причинения телесных повреждений корреспонденту телеканала. По результатам расследования действиям причастного к преступлению лица будет дана объективная правовая оценка», - говорится в сообщении следователей.