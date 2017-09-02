Пожарный из Ревды спас трёх человек и получил медаль «За спасение погибавших»

За проявленое мужество Константин Винокуров получил медаль «За спасение погибавших». ФОто: ГУ МЧС по Свердловской области

В Ревде пожарный спас трёх человек, в том числе ребёнка, из горящей пятиэтажки. За проявленное мужество майор внутренней службы Константин Винокуров награждён государственной наградой – медалью «За спасение погибавших».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, подвиг был совершён ещё 25 марта 2016 года. Константин Винокуров увидел пожар проезжая мимо. Оповестив соответствующие службы, пожарный побежал к горящему зданию. По словам местных жителей, в полыхавшей квартире мог остаться её хозяин. Спасатель не раздумывая бросился внутрь. Дверь в картиру оказалась не заперта, на полу лежал мужчина. Сотрудник МЧС вынес его на улицу и передал очевидцам. В это время раздался крик о помощи со второго этажа: из-за плотного задымления в подъезде наружу не смогли выбрать женщина с ребёнком.

«Маму с ребёнком я вывел, укрыв своей верхней одеждой. К этому времени на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, приступили к спасению людей с верхних этажей по пожарной автолестнице. Я помогал коллегам принимать спасенных и передавать для осмотра медикам. Пожар потушили быстро, но главное – удалось избежать гибели людей», – рассказал Константин Винокуров.

1 сентября заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Кададов, который находился с рабочей поездкой в Екатеринбурге, вручил Константину Винокурову государственную награду медаль «За спасение погибавших».