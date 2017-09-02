В Екатеринбурге полностью открыли движение по мосту между ВИЗом и Заречным

Движение по мосту, соединяющему Заречный и ВИЗ, восстановлено в обоих направлениях. Дорожники завершили ремонтные работы на участке улиц Токарей и Бебеля.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, в ходе ремонта путепровода дорожные службы поменяли верхний слой асфальта, отремонтировали стыки, а также починили дождеприёмные решетки и провели гидроизоляцию конструкций для защиты от выпадающих осадков.

Напомним, что ремонт моста, который соединяет два района Екатеринбурга начался в середине июля. По словам ремонтников, работы затянулись в связи сложностью некоторых действий. В частности, отмечается, что наибольшее количество времени занял технологический процесс набора прочности бетона, который, согласно стандартам, занимает порядка месяца.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в День города в Екатеринбурге частично открыли ещё одну транспортную магистраль, связывающий ВИЗ с центром города: чётную сторону улицы Татищева.