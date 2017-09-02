Культура 2 сентября 2017, 15:50

Церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино. Прямая трансляция

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II Уральский открытый фестиваль российского кино пройдёт со 2 по 8 сентября

Сегодня - торжественная церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино. Она состоится в ККТ «Космос» в 18:00, а за час до начала по красной дорожке от памятника братьям Люмьер пройдут участники и гости фестиваля.

«Областная газета» ведёт прямую трансляцию с красной дорожки, встречает главных звёзд фестиваля и членов жюри. А также поделится первыми впечатлениями с церемонии открытия. Напомним, церемонии открытия и закрытия фестиваля - единственные зарытые мероприятия Уралкинофеста.

18:02 На Уральском кинофестивале появился один из самых известных уральцев, народный художник России Виталий Волович, а вместе с ним заслуженный деятель искусств,  оператор Борис Шапиро.

II Уральский открытый фестиваль российского кино.

18:00 Про ожидания мы спросили также и Александра Котта, но председатель жюри отказался делиться ожиданиями. Может быть, боится сглазить?

17:56 И особенно горячо зрители приветсвовали режиссёра, народную артистку России Аллу Сурикову.

Алла Сурикова, кинорежиссёр:

- Ожидания самые радостные! Уверена, что будут полные залы. Такой размах на фестивале, все здорово организовано и отличный выбор фильмов.

II Уральский открытый фестиваль российского кино. Алла Сурикова

17:55 А на ковровой дорожке ещё один член жюри - продюсер Наталья Иванова.

17:50 Приветсвуем члена жюри Ларису Малюкову, заслуженного деятеля искусств РФ.

17:45 Мы пообщались с Николаем Колядой.

Николай Коляда, драматург, худрук "Коляда Театра":

- Фестиваль - это конкретное, серьезное дело. Мы ещё Уральским кинофестивалем заткнем за пояс все Канны, Венеции!

II Уральский открытый фестиваль российского кино. Николай Коляда

II Уральский открытый фестиваль российского кино. Николай Коляда

17;41 Появился Александр Котт, режиссёр фильма- открытия "День до...". этот фильм участвует в конкурсной программе. Совсем скоро мы его увидим и поделимся впечатлениями.

II Уральский открытый фестиваль российского кино.

17:40 Вот это да! По красной дорожке прошёл Алексей Федорченко, но ведущий церемонии не заметил его. Зато заметили зрители! Алексей Федорченко сейчас занят на съёмках нового фильма, но смог вырваться.

II Уральский открытый фестиваль российского кино.

17:39 Мы пообщались с Андреем Прошкиным.

Андрей Прошкин, режиссёр, председатель жюри:

- Я много чего ожидаю от фестиваля, сильных работ, интересных событий. Я видел не так много картин из конкурсной программы поэтому будет работать невероятно интересно. Также режиссёр отметил, что с нетерпением ждёт выступления группы "Курара", поскольку её фронтмен Олег Ягодин снялся у Андрея Прошкина в "Орлеане".

17:37 Василину Маковцеву, актрису Коляда-театра и актрису нашумевшего фильма "Кроткая" искупали в овациях.

17:36 Появляются актеры фильма-открытия фестиваля "День до...". Его мы увидим сразу после официальной церемонии открытия.

17:31 Владимир Есинов, продюсер фильма "Частное пионерское" прошёл по красной дорожке 

II Уральский открытый фестиваль российского кино. Андрей Прошкин

II Уральский открытый фестиваль российского кино.

17:30 На красной дорожке - председатель жюри Андрей Прошкин!

17:25 На удивление во время открытия фестиваля установилась очень жаркая погода - плюс 25 градусов. Атмосфера стала похожа на сочинский "Кинотавр".

17:23 На красной дорожке - программный директор фестиваля Валерий Кичин! 

17:20 Публику приветствует Ирина Ермолова, заслуженная артистка России. Её очень тепло приветствует публика. Надо отметить, в этот раз действительно узнаваемых лиц пока довольно мало и люди очень тепло приветствуют всех, кого хотя бы немного узнают в лицо...

17:15 А вот и первый член жюри! По красной дорожке прошла Любовь Мульменко. 

17:07 Следующей появляется Александра Сашнева, участница программы короткого метра. Кстати, программа  короткометражного кино в рамках кинофестиваля в этот раз пройдёт впервые.

17:05 Актёр ТЮЗа Олег Гессе приветствует гостей фестиваля. Он следующим появился на красной дорожке. 

II Уральский открытый фестиваль российского кино. Валентин Воронин

Валентин Воронин

17:03 Первым вип-гостем на красной дорожке появился любимый актёр свердловской публики - Валентин Воронин! Его встретили Светлана Учайкина и Владимир Макеранец.

- Ты понял, что ты - первый? - спросил Воронина Макеранец.

- Это честь для меня!

II Уральский открытый фестиваль российского кино. Светлана Учайкина

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина

17:00 Первой на красной дорожке появилась министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Она поприветствовала гостей фестиваля.

- Я очень рада, что этот фестиваль проходит у нас уже второй раз.

16:50 через несколько минут всё начнётся! Красная дорожка ждёт звёзд кино. 

15.50 Пока мы ждём начала торжественной церемонии, напомним, чем примечателен фестиваль 2017 года.

ЖЮРИ. Председатель жюри кинофестиваля - Андрей Прошкин, режиссёр, сценарист («Орлеан», «Орда», «Миннесота» и др.), член правления КиноСоюза. В жюри также вошли кинооператор Юрий Райский («Анкор, ещё анкор!», «Бригада», «Бой с тенью» и др.), сценарист и драматург Любовь Мульменко («Как меня зовут», «Комбинат Надежда», номинация на премию «Ника» в категории «Открытие года»), продюсер Наталья Иванова (Член Европейской киноакадемии, продюсер фестивалей русского кино во Франции (Лимож) и Италии (Сардиния), кинокритик, обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.

В прошлом году председателем жюри был Владимир Меньшов - народный артист РСФСР, режиссёр, актёр, обладатель премии "Оскар". В 2016 году он первым прошёл по красной дорожке.

ПРОГРАММА. В рамках конкурсной программы зрители фестиваля увидят 11 работ российских режиссёров. В этом году в конкурсной программе широкая жанровая палитра – детектив, драма, комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. К примеру, фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». К слову, «Аритмия» – один из претендентов на выдвижение на «Оскар». 

Подробнее о программе - здесь

Кстати, вспомнить, как открывался Первый Уральский кинофестиваль, можно здесь

Владимир Меньшов на Уралкинофесте в 2016 году

Владимир Меньшов на красной дорожке Первого Уралкинофеста в 2016 году. Фото: Павел Ворожцов

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