Церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино. Прямая трансляция

II Уральский открытый фестиваль российского кино пройдёт со 2 по 8 сентября

Сегодня - торжественная церемония открытия II Уральского фестиваля российского кино. Она состоится в ККТ «Космос» в 18:00, а за час до начала по красной дорожке от памятника братьям Люмьер пройдут участники и гости фестиваля.

«Областная газета» ведёт прямую трансляцию с красной дорожки, встречает главных звёзд фестиваля и членов жюри. А также поделится первыми впечатлениями с церемонии открытия. Напомним, церемонии открытия и закрытия фестиваля - единственные зарытые мероприятия Уралкинофеста.

18:02 На Уральском кинофестивале появился один из самых известных уральцев, народный художник России Виталий Волович, а вместе с ним заслуженный деятель искусств, оператор Борис Шапиро.

18:00 Про ожидания мы спросили также и Александра Котта, но председатель жюри отказался делиться ожиданиями. Может быть, боится сглазить?

17:56 И особенно горячо зрители приветсвовали режиссёра, народную артистку России Аллу Сурикову.

Алла Сурикова, кинорежиссёр:

- Ожидания самые радостные! Уверена, что будут полные залы. Такой размах на фестивале, все здорово организовано и отличный выбор фильмов.

17:55 А на ковровой дорожке ещё один член жюри - продюсер Наталья Иванова.

17:50 Приветсвуем члена жюри Ларису Малюкову, заслуженного деятеля искусств РФ.

17:45 Мы пообщались с Николаем Колядой.

Николай Коляда, драматург, худрук "Коляда Театра":

- Фестиваль - это конкретное, серьезное дело. Мы ещё Уральским кинофестивалем заткнем за пояс все Канны, Венеции!

17;41 Появился Александр Котт, режиссёр фильма- открытия "День до...". этот фильм участвует в конкурсной программе. Совсем скоро мы его увидим и поделимся впечатлениями.

17:40 Вот это да! По красной дорожке прошёл Алексей Федорченко, но ведущий церемонии не заметил его. Зато заметили зрители! Алексей Федорченко сейчас занят на съёмках нового фильма, но смог вырваться.

17:39 Мы пообщались с Андреем Прошкиным.

Андрей Прошкин, режиссёр, председатель жюри:

- Я много чего ожидаю от фестиваля, сильных работ, интересных событий. Я видел не так много картин из конкурсной программы поэтому будет работать невероятно интересно. Также режиссёр отметил, что с нетерпением ждёт выступления группы "Курара", поскольку её фронтмен Олег Ягодин снялся у Андрея Прошкина в "Орлеане".

17:37 Василину Маковцеву, актрису Коляда-театра и актрису нашумевшего фильма "Кроткая" искупали в овациях.

17:36 Появляются актеры фильма-открытия фестиваля "День до...". Его мы увидим сразу после официальной церемонии открытия.

17:31 Владимир Есинов, продюсер фильма "Частное пионерское" прошёл по красной дорожке

17:30 На красной дорожке - председатель жюри Андрей Прошкин!

17:25 На удивление во время открытия фестиваля установилась очень жаркая погода - плюс 25 градусов. Атмосфера стала похожа на сочинский "Кинотавр".

17:23 На красной дорожке - программный директор фестиваля Валерий Кичин!

17:20 Публику приветствует Ирина Ермолова, заслуженная артистка России. Её очень тепло приветствует публика. Надо отметить, в этот раз действительно узнаваемых лиц пока довольно мало и люди очень тепло приветствуют всех, кого хотя бы немного узнают в лицо...

17:15 А вот и первый член жюри! По красной дорожке прошла Любовь Мульменко.

17:07 Следующей появляется Александра Сашнева, участница программы короткого метра. Кстати, программа короткометражного кино в рамках кинофестиваля в этот раз пройдёт впервые.

17:05 Актёр ТЮЗа Олег Гессе приветствует гостей фестиваля. Он следующим появился на красной дорожке.

Валентин Воронин

17:03 Первым вип-гостем на красной дорожке появился любимый актёр свердловской публики - Валентин Воронин! Его встретили Светлана Учайкина и Владимир Макеранец.

- Ты понял, что ты - первый? - спросил Воронина Макеранец.

- Это честь для меня!

Министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина

17:00 Первой на красной дорожке появилась министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина. Она поприветствовала гостей фестиваля.

- Я очень рада, что этот фестиваль проходит у нас уже второй раз.

16:50 через несколько минут всё начнётся! Красная дорожка ждёт звёзд кино.

15.50 Пока мы ждём начала торжественной церемонии, напомним, чем примечателен фестиваль 2017 года.

ЖЮРИ. Председатель жюри кинофестиваля - Андрей Прошкин, режиссёр, сценарист («Орлеан», «Орда», «Миннесота» и др.), член правления КиноСоюза. В жюри также вошли кинооператор Юрий Райский («Анкор, ещё анкор!», «Бригада», «Бой с тенью» и др.), сценарист и драматург Любовь Мульменко («Как меня зовут», «Комбинат Надежда», номинация на премию «Ника» в категории «Открытие года»), продюсер Наталья Иванова (Член Европейской киноакадемии, продюсер фестивалей русского кино во Франции (Лимож) и Италии (Сардиния), кинокритик, обозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова.

В прошлом году председателем жюри был Владимир Меньшов - народный артист РСФСР, режиссёр, актёр, обладатель премии "Оскар". В 2016 году он первым прошёл по красной дорожке.

ПРОГРАММА. В рамках конкурсной программы зрители фестиваля увидят 11 работ российских режиссёров. В этом году в конкурсной программе широкая жанровая палитра – детектив, драма, комедия, боевик, авторское кино. Кроме того, по сравнению с прошлым годом гораздо больше фильмов, которые уже побывали на авторитетных фестивалях и вернулись с призами. К примеру, фильм Бориса Хлебникова «Аритмия» – победитель «Кинотавра-2017». К слову, «Аритмия» – один из претендентов на выдвижение на «Оскар».

Подробнее о программе - здесь.

Кстати, вспомнить, как открывался Первый Уральский кинофестиваль, можно здесь.

Владимир Меньшов на красной дорожке Первого Уралкинофеста в 2016 году. Фото: Павел Ворожцов