Евгений Куйвашев и Максим Соколов открыли 11-ти километровый участок ЕКАД

Первыми по новой дороге проехали велосипедисты. Фото: областной депарамент информполитики.

Евгений Куйвашев вместе с главой Минтранса РФ Максимом Соколовым 2 сентября открыли движение на участке ЕКАДа длиной в 11 км. Конечная цель - полностью замкнуть транспортное кольцо вокруг столицы Среднего Урала

Как сообщает областной департамент информполитики, глава региона с министром открыли участок от подъезда к поселку Медный до автодороги Екатеринбург-Полевской.

Участие в торжественной церемонии также приняли руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб и генеральный директор треста «Уралспецстрой» Дмитрий Головин.

По словам Евгения Куйвашева, завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги - острая необходимость, без которой, невозможно достичь амбициозных целей, поставленных правительством региона.

Первыми по новой дороге проехали велосипедисты. Глава региона вместе с федеральным министром и главой администрации города проехали на велосипедах вместе со 200 спортсменами все 11 километров и оценили качество дорожного покрытия на «отлично».

«Сегодняшний велопробег - это лучшая демонстрация качества дороги, ведущей в будущее Екатеринбурга и Свердловской области. Потому что очередной участок ЕКАДа дает прекрасные возможности для развития региона. Хочу от всей души поблагодарить Евгения Владимировича не только за инициативу и приглашение к велопробегу - такому оригинальному открытию дороги. Но, самое главное, за обеспечение взаимодействия на всех уровнях, что очень важно при реализации таких масштабных проектов. Я уверен, что в скором будущем Екатеринбург получит хорошую кольцевую автодорогу, и это станет достойным результатом нашей работы», - отметил глава российского Минтранса

Евгений Куйвашев поблагодарил министерство транспорта России и лично Максима Соколова, а также Росавтодор за внимание к Свердловской области.

Отмечается, что на строительство открытого сегодня участка было выделено 3,4 млрд рублей из средств федерального бюджета, что составляет почти 80 % общей стоимости проекта. Еще один миллиард рублей был направлен из областной казны.

В 2018 году дорожные строители смогут приступить к заключительному этапу возведения кольцевой автодороги протяженностью в 11,5 километров на участке от Полевского до Челябинского тракта, который позволит замкнуть ЕКАД. Минтранс РФ внес предложение о выделении на это строительство в 2018-2020 годах свыше 8,5 млрд рублей из федерального бюджета.