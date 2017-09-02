Дмитрий Медведев подписал документ о реконструкции МНТК «Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал решение о заключении концессионного соглашения с АО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза». В рамках соглашения, рассчитанного на 25 лет, будет проведена реконструкция медицинского учреждения и его оснащение новейшим оборудованием.

Соответствующий документ был опубликован сегодня на сайте кабмина. Распоряжение подготовлено Минздравом России в соответствии с планом реализации государственной программы «Развитие здравоохранения».

Планом предусмотрена реализация Министерство здравоохранения пилотного проекта на принципах государственно-частного партнёрства, в рамках которого объект будет передаваться частному инвестору для реконструкции и эксплуатации за счёт собственных или привлечённых средств, в целях оказания медицинских услуг населению.

В документе установлены основные условия концессионного соглашения, в том числе обязательства концессионера по реконструкции и оснащению Центра микрохирургии глаза.

Согласно документу, после заключения соглашения медучреждение перейдет из оперативного управления ФГАУ «Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава РФ» акционерному обществу «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза».

Отметим, что на время реконструкции работа центре не будет прерываться: концессионера обязуется организовать непрерывное оказание медицинской помощи взрослому населению и детям в области офтальмологии в период проведения работ.

Панируется, что реализация концессионного соглашения повысит доступность и качество медицинской помощи.