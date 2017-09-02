В Екатеринбурге в столкновении двух автобусов и легковушки пострадали пять человек

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов и легковушки. В аварии пострадали пять человек.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство начало проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием. По предварительным данным, авария произошла 2 сентября в 15:00 на проспекте Ленина, у дома №40. Во время движения в попутном направлении в сторону Красноармейской столкнулись легковой автомобиль и два автобуса: «Богдан» № 054 маршрута и «НефАЗ» маршрут № 28.

В результате ДТП пятерым пассажирам автобусов, в том числе одному ребёнку, потребовалась медицинская помощь. На место ДТП выезжал и.о. прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Андрей Дудин.

Известно, что автобус «Богдан» принадлежит ООО «Параллель», автобус «НефАЗ» находится в собственности ЕМУП «МОАП Автобусное предприятие № 3».

«Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего, будет дана оценка законности осуществления перевозки пассажиров транспортом, с участием которого произошло ДТП, а также работе контрольно-надзорных органов в сфере эксплуатации автотранспортных средств», - говорится в сообщении прокуратуры Свердловской области.