В российские представительства в США нагрянули с обыском ФБР

В помещениях российских дипломатических представительствах в США прошли обыски с участием сотрудников ФБР. Госдепартамент потребовал передать американской стороне Генконсульство в Сан-Франциско, а также торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Как сообщает РИА Новости, американские спецслужбы пришли в представительство в Вашингтоне в 21:00 по московскому времени. При попытке попасть в здание у визитёров возникли сложности, поэтому им пришлось прибегнуть к услугам службы по взлому замков, сотрудники которой проникли в помещение торгового представительства через чёрный ход и пустил спецслужбы.

При этом, в госдепартаменте объяснили визит «инспекций». По требованию российских дипломатов им разрешили присутствовать при проверке. По словам российской стороны, обыски проводили агенты ФБР, однако американцы отрицают участие в представителей бюро расследований. При этом сами представители служб отказались от каких-либо комментариев по поводу приводимых обысков. Проверка была завершена около полуночи по Москве.

Российская сторона резко осудила действия американских спецслужб. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала в соцсетях происходящее «дерей в мустыен» и «адской клоунадой, тупой, незаконной, бессмысленной». Дипломатический сотрудник также подчеркнула, что для того, чтобы попасть внутрь американцам не стоило взламывать двери: «Собирались взламывать замки и ломать двери? Мы вежливые люди — сами откроем, зачем портить нашу же собственность».

По словам пресс-секретаря посольства России Николая Лахонина, прошедшие обыски не повлияют на работу торгового представительства, миссия продолжит работать в здании посольства РФ.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее российская сторона предложила сократить численность американских дипломатов на территории РФ. По некоторым данным, именно в ответ на данное решение Госдепартамент потребовал закрыть консульство России в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке до 2 сентября. По словам генконсула РФ в Сан-Франциско, консульство уже прекратило свою работу. Проживающие там российские дипломаты смогут находиться в здании до 1 октября.