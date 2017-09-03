Начало новой недели принесёт в Екатеринбург дожди и похолодание

В начале недели на Урале похолодает и пойдут дожди.Фото: Александр Зайцев

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Какие сюрпризы готовит свердловчанам «небесная канцелярия»?

Синоптики рассказали о наступлении осенней погоды на Среднем Урале. С понедельника в Екатеринбурге и области резко похолодает и начнутся дожди.

Согласно прогнозу Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, воскресенье станет последним относительно тёплым днём. Жителей города ожидает переменная облачность при температуре 24-26 градусов. Сильных осадков не предвидится, однако к вечеру вполне вероятен небольшой дождь. Уже в ночь на понедельник температура воздуха опустится до 9-11 градусов. На первый рабочий день новой недели синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и дожди. Днём столбик термометра не будет подниматься выше отметки 13 градусов. К тому же, скорее всего, будет достаточно ветрено: порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Во вторник, 5 сентября, станет ещё холоднее: ночью воздух остынет до 7-9 градусов, днём до 10-12.

В целом по Свердловской области картина не сильно отличается. А воскресенье синоптики предсказывают переменную облачность, местами небольшие дожди и грозы. Температура воздуха составит 21-26, на севере до 15. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Утром в понедельник в некоторых районах выпадет туман. Ночью похолодает до 6-11 градусов, а на севере даже до +3, днём до +10-15. Что касается осадков, то в начале недели по региону будет дождливо, особенно на юге области. В отдельных районах возможны грозы.

Но отчаиваться и впадать в осеннюю хандру всё же не стоит, как ранее сообщала «ОГ», «бабье лето» возможно всё таки будет: к 7-8 сентября ожидается потепление.