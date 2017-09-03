Трое членов экипажа МКС приземлились в казахстанской степи

Трое членов экипажа Международной космической станции благополучно вернулись на Землю. Космонавты приземлились в 4:22 утра в казахстанской степи.

Как сообщает пресс-служба Центра управления полётами, пилотируемый корабль «Союз МС-04» отстыковался от МСК сегодня ночью. На борту аппарата находились космонавт Роскосмосa Фёдор Юрчихин, а также астронавты НАСА Джек Фишер и Пегги Уитсон.

По данным ведомства, приземление экипажа с орбиты прошло в штатном режиме. У всех троих вернувшихся на Землю космонавтов хорошее самочувствие. В общей сложности, астронавты провели в космосе 290 суток.

«За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов по программе длительных экспедиций МКС-50, МКС-51 и МКС-52, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями», - говорится в сообщении Центра управления полётами.