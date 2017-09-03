Евгений Куйвашев поздравил нефтяников и газовиков с профессиональным праздником

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября. Фото: областной департамент информполитики

Глава региона поздравил работников нефтяной и газовой промышленности с профессиональным праздником. Евгений Куйвашев поблагодарил нефтяников и газовиков за надёжное снабжение региона газом и теплом.

Как сообщает областной департамент информполитики, глава Среднего Урала отметил стратегическую важность нефтяной и газовой отрасли, поскольку именно от работников данной сферы зависит энергобезопасность и социально-экономическая стабильность в стране.

«Те, кто покоряет недра, строит и обслуживает трубопроводы, перерабатывает сырьё, должны обладать высочайшим мастерством. В одной связке с ними работают металлурги и машиностроители. На Среднем Урале выпускаются буровые установки, трубы, химическое, электротехническое оборудование и другая продукция для нефтегазовых компаний», - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Напомним, что в 2016 году Свердловская область и ОАО «НК Роснефть» подписали соглашение, направленное на реализацию проектов в финансовой, инвестиционной, социальной сферах, в отраслях промышленности и топливно-энергетического комплекса.

«Сотрудничество Свердловской области с ведущими холдингами ТЭКа способствует росту индустрии и дорожного строительства, ускоряет газификацию сельских районов. Это весомый вклад в выполнение нашей программы «Пятилетка развития», цель которой - повышение качества жизни уральцев», - говорится в обращении главы региона.

В конце поздравления Евгений Куйвашев пожелал всем нефтяникам и газовикам крепкого здоровья, оптимизма и успехов в работе на благо Урала и России.

День работников нефтяной и газовой промышленности отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября.