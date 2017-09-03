Екатеринбургская гимнастка Анастасия Татарева стала чемпионкой мира

Вчера, 2 сентября, в Пезаро (Италия) на чемпионате мира по художественной гимнастике состоялся розыгрыш медалей в групповых упражнениях в многоборье.

Первое место заняла российская сборная, в составе которой выступала екатеринбургская гимнастка олимпийская чемпионка-2016 Анастасия Татарева, а также Анастасия Близнюк, Мария Толкачёва, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Евгения Леванова. За два упражнения (5 обручей и 3 мяча + 2 скакалки) наша команда набрала 37,700 балла. Серебро завоевали болгарки (36,950), бронзу – японки (36,650).

Стоит отметить, что для Татаревой сегодняшнее золото стало пятым в карьере, завоеванным на чемпионатах мира.

Сегодня в Пезаро будет разыгран ещё два комплекта наград в соревнованиях «групповичек» - 5 обручей и 3 мяча + 2 скакалки.