В МИД РФ отреагировали на испытание КНДР водородной бомбы

Министерство иностранных дел Российской Федерации выпустило заявление по факту испытания КНДР водородной бомбы. В ведомстве осудили действия Пхеньяна и призвали вернуться к диалогу.

В опубликованном на сайте Министерства иностранных дел РФ заявлении, выражается «глубокая озабоченность в связи с объявленным 3 сентября КНДР испытанием «термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты».

В министерстве подчёркивают, что расценивают испытания, как «очередное демонстративное пренебрежение Пхеньяном требований соответствующих резолюций СБ ООН и норм международного права, которое заслуживает самого решительного осуждения».

Также в заявлении сказано, КНДР своими действиями «создает серьёзную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в регионе в целом. Продолжение такой линии чревато серьезными последствиями для самой КНДР».

В министерстве призвали сохранять хладнокровие и воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности, а также вернуться к конструктивному диалогу, как «единственному способу комплексного урегулирования проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

Об успешном испытании водородной бомбы официально было объявлено в сообщении Центрального телевидения КНДР 3 сентября. Известно, что боезаряд может быть использован, в том числе, и для оснащения межконтинентальных баллистических ракет