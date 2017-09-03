В Екатеринбурге почтили память жертв терактов

В Екатеринбурге прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. У мемориала Чёрный тюльпан собралось больше сотни человек.

Как сообщает областной департамент информполитики, на мероприятии выступил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.

«13 лет нас отделяет от трагедии в Беслане, когда погибли 333 человека - ни в чем не повинных детей и взрослых. Мы вспоминаем взрывы в Москве, на Северном Кавказе и Кубани, в Волгограде и Санкт-Петербурге. Вспоминаем бойцов Российской Армии и сотрудников силовых структур, которые отдали жизни ради нашей безопасности. Воинов, павших от рук экстремистов в локальных конфликтах. Вечная им слава!», - сказал первый вице-губернатор.

По словам первого замглавы региона, главное оружие против терроризма – сплочённость, а также грамотная национальная политика, которая может «подорвать идейную базу терроризма».

Также на мероприятии выступил руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии, отец Андрей, который призвал участников митинга к действиям, противоположным злобе и ненависти, которая исходит от террористов.

«Преступления, совершенные террористами, никогда не найдут оправдания. Именно память о трагических событиях 3 сентября 2004 года должна побуждать нас - людей всех вероисповеданий - к ещё большему добру и созиданию», - сказал отец Андрей.

Член международной ассоциации подразделений антитеррора «Альфа» Сергей Павленко сам был в первой школе города Беслана и не понаслышке знает об этих событиях.

«Мои боевые товарищи погибли там. Я прошёл каждый сантиметр школы, я видел обстрелянные стены, горы игрушек и цветов, которые после штурма приносили жители города к крыльцу школы, я видел благодарственные надписи на стенах: «Альфа и Вымпел, спасибо за наших детей!». Я всё это пережил», - рассказал Сергей Павленко.

В завершении церемонии в память о жертвах терактов и сотрудниках правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в борьбе с терроризмом, участники митинга возложили цветы к мемориалу «Чёрный тюльпан», зажгли свечи у подножья парапета мемориала и выпустили в небо запустили тридцать белых голубей.