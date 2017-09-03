Екатеринбуржцы делятся в соцсетях фотографиями коммунального гейзера на Уралмаше

На Уралмаше забил коммунальный гейзер. Фото: группа Вконтакте "Типичный Екатеринбург"

В Екатеринбурге произошла крупная коммунальная авария в Орджоникидзевском районе. Жители города делятся в социальных сетях фотографиями забившего из-под земли гейзера.

Как сообщают очевидцы, трубу прорвало в районе улиц Индустрии-Победы. В результате порыва вода залила практически всю проезжую часть.

Как рассказали «ОГ» в Центральной диспетчерской службы, повреждение на сетях «Екатеринбургской теплосетевой компании» произошло в районе 11:00 часов. Коммунальщикам удалось оперативно перекрыть воду и прекратить разлив на проезжую часть. Вода перестала хлестать на дорогу в 11:30. На данный момент бригады «ЕТК» продолжают ликвидировать последствия коммунального коллапса.

Между тем жители Екатеринбурга активно отреагировали на коммунальный фонтан на Уралмаше в социальных сетях. В популярных городских сообществах появляются фотографии и видео с места аварии, сопровождаемые едкими комментариями. Самый популярный из них – предложение поехать на Уралмаш и бесплатно помыть машину под забившим из-под земли гейзером.