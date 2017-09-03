В Екатеринбурге открылся мультимедийный парк «Россия - Моя история»

На открытии выступил глава региона Евгений Куйвашев.Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге 3 сентября состоялось открытие регионального мультимедийного парка «Россия - Моя история». На церемонию прибыл викарий Святейшего Патриарха епископ Егорьевский Тихон.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, также на открытии присутствовали митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епископ Среднеуральский Евгений, руководство области и города, депутаты регионального парламента, представители полпредства Президента РФ в УрФО, известные деятели науки и культуры.

Одним из первых на церемонии выступил Евгений Куйвашев. В своей речи глава регион поздравил всех с открытием музея и предложил придать Парку Истории статус факультативной площадки для школьных занятий.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в своей речи поблагодарил главу региона, Владыку Тихона и всех причастных к строительству Парка Истории.

«Я очень рад и благодарен Богу, что у нас появился такой замечательный музей-выставка. Благодарен организаторам, инициаторам и исполнителям, историкам – всем тем, кто несколько последних лет трудится над созданием такого грандиозного Парка Истории. Это большой подарок нашему городу накануне его 300-летия», - приводятся слова правящего архиерея Екатеринбургской епархии.

В свою очередь Владыка Тихон отметил важность изучения истории, для того чтобы не повторять ошибок прошлого.

«Это основа любви к Родине – ощущение себя в потоке своей истории. Поэтому мы и назвали эту экспозицию «Россия – Моя история», - заявил викарий Святейшего Патриарха.

Как рассказала «ОГ» пресс-секретарь Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова, после церемонии открытия, в музее началась лекция. Послушать выступление собралось много народу. Все желающие даже не смогли попасть в зал и слушают трансляцию на большом экране перед зданием. После лекции состоится беседа.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», подготовкой парка занимались специально созданные рабочая и экспертная группы из уральских историков и краеведов, сотрудников музеев, библиотек, архивов и екатеринбургской митрополии Русской православной церкви.

Специально для мультимедийного парка «Россия-Моя история» в Екатеринбурге возвели новое двухэтажное здание на улице Народной воли, 49. Общая площадь музея составляет 7000 тыс. кв. м. Помещения оборудованы современными девайсами: сенсорными столам, экранами, лайтбоксам и планшетным компьютерам. В экспозиции использованы приёмы видеоинфографики, анимации, трёхмерного моделирования и цифровых реконструкций.

Ещё один такой парк с декабря 2015 года функционирует в Москве. В скором времени аналоги будут открыты в других регионах России: Санкт-Петербурге, Тюмени, Волгограде, Казани, Ставрополе. Аудитория проекта уже превысила 4 млн человек.