Екатеринбургская гимнастка уезжает с чемпионата мира с двумя золотыми и одной серебряной медалями

В итальянском Пезаро завершился чемпионат мира по художественной гимнастике. Олимпийская чемпионка-2016 Анастасия Татарева из Екатеринбурга в групповых упражнениях завоевала два золота и серебро.

Как уже сообщала «ОГ», накануне Анастасия Татарева стала чемпионкой мира в командных упражнениях в многоборье. Вместе с уральской гимнасткой золотые медали также завоевали Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Мария Кравцова, Ксения Полякова и Евгения Леванова.

Сегодня гимнастки разыгрывали медали в отдельных упражнениях. В первом из них (пять обручей) наша команда стала серебряным призёром с результатом 18,700 балла, уступив победителям – сборной Италии – 0,2 балла. Зато в завершавшем программу мирового первенства упражнении с тремя мячами и двумя скакалками россиянки уверенно заняли первое место (18,900 баллов).

Стоит отметить, что на нынешнем чемпионате мира сборная России завоевали семь золотых медалей из восьми возможных. В индивидуальных упражнениях отличились сёстры Аверины – Дина (3-2-0) и Арина (2-2-1).Что касается Татаревой, то теперь на её счету (за всю карьеру) семь медалей чемпионатов мира (Измир-2014 – золото; Штутгарт-2015 – два золота и серебро; Пезаро-2017 – два золота и серебро)