"Автомобилист" одержал первую домашнюю победу в сезоне

"Автомобилист" переиграл "Адмирал" со счётом 3:1. Фото: Данил Паливода

Хоккейный клуб "Автомобилист" набрал первые три очка на домашней арене в новом сезоне КХЛ. "Шофёры" в Екатеринбурге обыграли "Адмирал" - 4:1.

После поражения от "Куньлуня", подопечные Владимира Крикунова явно хотели реабилитироваться в глазах своих болельщиков. С первых минут встречи с "Адмиралом" екатеринбуржцы стали активно атаковать. Счёт был открыт уже на второй минуте: шайбу забросил Анатолий Голышев. В середине периода Артём Гареев выскочил на рандеву с голкипером "Адмирала" и удвоил преимущество своей команды. Однако под занавес периода гости одну шайбу отыграли: Дамир Жафяров бросил с неудобной руки, а на добивании первым оказался Максим Казаков.

Второй период прошёл в равной борьбе. "Адмирал" имел отличную возможность счёт сравнять, играя почти две минуты 5 на 3. Но блестяще проявил себя Якуб Коварж.

В третьем периоде команды обменивались опасными выпадами. В середине игрового отрезка Евгений Чесалин забросил красивую шайбу с разворота, а за 15 секунд до конца встречи Тэйлор Бек установил окончательный счёт в матче - 4:1.Следующий матч "Автомобилист" проведёт дома. 6 сентября в Екатеринбург пожалует казанский "Ак Барс".