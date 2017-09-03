Ксения Перова из Лесного – серебряный призёр финала Кубка мира в стрельбе из классического лука

Сегодня, 3 сентября, в Риме (Италия) прошёл финал Кубка мира по стрельбе из лука. Серебряный призёр Олимпийских игр в команде россиянка Ксения Перова из лесного стала второй в стрельбе из классического лука.

В финале Кубка мира по стрельбе из лучка участвовали восемь лучших спортсменок по итогам четырёх промежуточных этапов, которые прошли в китайском Шанхае (16-21 мая), турецкой Анталии (6-11 июня), американском Солт-Лейк-Сити (20-25 июня) и столице Германии – Берлине (8-13 августа). На этих стартах Ксения Перова одержала одну победу (Анталья), была четвёртой (Шанхай), поделила 17-32 места (Берлин) и не стартовала в Солт-Лейк-Сити.

В римском финале Кубка мира уральская лучница получила второй номер посева. В четвертьфинале Ксения Перова победила испанку Алисию Марин – 6:4, в полуфинале – Тан Я Тин из Тайваня – 6:2, но в финале уступила трёхкратной олимпийской чемпионке и пятикратной чемпионке мира кореянке Бо Бае Ки (1:7).