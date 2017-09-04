Общество 4 сентября 2017, 07:28

Екатеринбуржцы делятся в соцсетях фотографиями пожара в ККТ "Космос"

Пожар в ККТ "Космос", тушение

Екатеринбуржцы делятся в соцсетях фотографиями пожара в ККТ "Космос". Фото: Ринат Хохлов, социальные сети

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Пожар в ККТ «Космос»
В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.



По сообщениям очевидцев в Екатеринбурге утром загорелся ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2), где в выходные стартовал второй Уральский открытый фестиваля российского кино

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пока ситуацию не комментируют, однако на фотографиях очевидцев фигурируют несколько единиц пожарно-спасательной техники. 

По одной из версий, во входные двери кинотеатра въехал автомобиль, внутри которого находились газовые баллоны, и загорелся. 

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Областная газета Свердловской области

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