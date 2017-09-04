Екатеринбуржцы делятся в соцсетях фотографиями пожара в ККТ "Космос"

Екатеринбуржцы делятся в соцсетях фотографиями пожара в ККТ "Космос". Фото: Ринат Хохлов, социальные сети

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

По сообщениям очевидцев в Екатеринбурге утром загорелся ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2), где в выходные стартовал второй Уральский открытый фестиваля российского кино.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области пока ситуацию не комментируют, однако на фотографиях очевидцев фигурируют несколько единиц пожарно-спасательной техники.

По одной из версий, во входные двери кинотеатра въехал автомобиль, внутри которого находились газовые баллоны, и загорелся.