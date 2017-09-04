Новая эра 4 сентября 2017, 08:13

Журналисты "ОГ" презентовали "СверхНовую Эру" в утреннем эфире ОТВ

Яна Белоцерковская и Александра Матанцева презентуют новое детское СМИ на ОТВ

Журналисты "ОГ" презентовали "СверхНовую Эру" в утреннем эфире ОТВ. Фото: ОТВ

Сегодня, 4 сентября, заместитель главного редактора "Областной газеты" Яна Белоцерковская и юнкор Александра Матанцева презентовали цветную вкладку для детей и подростков "СверхНовая Эра" в рамках телепередачи "УТРОтв" на телеканале ОТВ. 

Напомним, "СверхНовая эра" - это приложение к основному выпуску "Областной газеты", но с собственным дизайном и концепцией. Оно будет выходить два раза в месяц тиражом 75 тыс. экземпляров.

- Писать для "СверхНовой эры" может любой желающий школьник, у кого есть интересные идеи и актуальные темы для молодёжи, и который готов развиваться творчески и обмениваться мнениями. Юнкорам мы готовы давать советы о том, как правильно подбирать заголовок, о чём писать в лиде, чтобы заинтересовать читателей с первых строчек, - рассказал Яна Белоцерковская в рамках презентации детского СМИ на ОТВ. 

Добавим, сегодня, 4 сентября, в 16:00 презентация нового проекта "ОГ" пройдёт в здании редакции по адресу: ул. Малышева, 101. Проект будут представлять создатели первого выпуска и представители издания. 

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