В Екатеринбурге неделя началась с многокилометровых пробок

Из-за ремонта проспекта Ленина город утонул в пробках. Фото: Валентин Тетерин

Утром в понедельник город встал в многокилометровые пробки. В Екатеринбурге закрыли на ремонт чётную сторону улицы Ленина.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, уровень заторов на городских магистралях составляет 8 баллов. В глухой пробке стоят улицы Ленина от Репина до Вайнера и Малышева. Также машинами забиты все возможные объезды проблемного участка: транспортный коллапс, в частности, наблюдается на улицах Московской, Сакко и Ванцетти, Попова, Шейкмана и 8 Марта. Помимо автомобилей, по проспекту Ленина затруднено и движение трамваев. Большинство машин сворачивают на объезд непосредственно перед ремонтируемым участком, на улицу Вайнера, создавая помехи для движения по рельсам.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», движение по чётной половине проспекта Ленина будет закрыто больше месяца – вплоть до 10 октября. Ограничение касается участка напротив мэрии - от проезда к дому на Вайнера, 9 до улицы 8 Марта.