Фестиваль китайского кино в России проходит в Екатеринбурге

Впервые в Екатеринбурге проходит Фестиваль китайского кино в России. Как сообщает ТАСС, зрители увидят семь кинолент, Фестиваль проходит уже с 2006 года в России, но на Средний Урал он приехал впервые.

Это мероприятие проводится по договорённости между министерствами России и Китая в Пекине и в одном из городов на выбор. Как отметил генеральный консул КНР в Екатеринбурге Гэн Липин, открытие фестиваля — вклад в развитие дружеских отношений между странами.

Отметим, Фестиваль китайских фильмов в России вошёл в программу Второго Уральского открытого фестиваля российского кино. Зрители увидят картины: «Мистер Шесть», «Третий вид любви», «Дама династии: Ян Гуй Фэй», «История о трёх городах», «Убийца», «И горы сдвигаются с места», «Спасти мистера Ву». Фильмы покажут с 3 по 8 сентября на двух центральных киноплощадках Екатеринбурга в Доме кино и киноконцертном театре «Космос».

Напомним, что в ККТ «Космос», сегодня, 4 сентября утром, произошёл пожар. Из-за этого все сеансы (в 14:00, 16:00, 18:30) отменены, фестивальные кинопоказы на других площадках пройдут согласно заявленному расписанию.