В Екатеринбурге пожар в ККТ "Космос" потушен

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

В Екатеринбурге пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2), где в выходные стартовал второй Уральский открытый фестиваль российского кино, потушен. В операции участвовали 52 огнеборца и 18 единиц техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Напомним, о возгорании кинотеатра в диспетчерской стало известно в 5:50. Пожарные потушили входную группу кинотеатра и автомобиль УАЗ, находящийся рядом, за полчаса. Со второго этажа были спасены пять человек по незадымляемой лестнице. Сейчас завершены разборка и проливка повреждённых конструкций.

- Уральский открытый фестиваль российского кино проходит на 20 площадках, в том числе в ККТ "Космос". Сегодня там были запланированы сеансы в 14:00, в 16:00 и в 18:30. Пока решается вопрос о переносе показов на другие площадки или на другой день. Возможно, "Космос" будет готов принять зрителей сегодня во второй половине дня. Все остальные площадки действуют, фестиваль продолжает работу, - рассказала "ОГ" представитель пресс-службы Уральского открытого фестиваля российского кино Анна Чуканова.

Добавим, причина возгорания устанавливается пожарными дознавателями и следственными органами. По версии очевидцев причиной возгорания стал автомобиль, который въехал во входные двери кинотеатра.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев проконтролирует ход расследования утреннего происшествия у ККТ "Космос" в Екатеринбурге и работы по ликвидации последствий пожара. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб также побывал на месте инцидента и поручил профильным подразделениям помогать правоохранительным органам, а после завершения следственных действий ликвидировать последствия пожара в кратчайшие сроки.