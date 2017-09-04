Владимир Путин обсудил с премьер-министром Японии ядерное испытание КНДР. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ ядерное испытание КНДР. Глава государств призвал международное сообщество не поддаваться эмоциям.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся во время поездки Владимира Путина в китайский город Сямэне в рамках участия в саммите БРИКС. Глава государства и премьер министр Японии в ходе переговоров обменялись мнениями по поводу обострившейся ситуации на Корейском полуострове.

Первые лица России и Японии сошлись во мнении, что проведённое КНДР испытание водородной бомбы нарушает резолюции Совета Безопасности ООН и нормы международного права, а также создает «реальную угрозу региональному миру и стабильности».

По словам Владимира Путина, в сложившейся ситуации важно не поддаваться эмоциям, а действовать взвешенно и спокойно. «Комплексного урегулирования ядерной и других проблем Корейского полуострова можно добиться исключительно политико-дипломатическими средствами», - уверен российский Президент.

Отмечается, что Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились продолжить обсуждение данной темы 7 сентября, во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», 3 сентября Центральное телевидение КНДР официально объявило об успешном испытании водородной бомбы. Министерство иностранных дел РФ осудили данные действия, выразив глубокую озабоченность испытанием «термоядерного взрывного устройства для межконтинентальной баллистической ракеты».