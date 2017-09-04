Куриный помёт птицефабрики «Свердловская» испортил посевные поля на 422 миллиона рублей

Куриный помёт испортил 56 гектаров полей. Фото: Алексей Кунилов

Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении ОАО «Птицефабрика «Свердловская». Предприятие сгружало куриный помёт на посевные поля.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что птицефабрика выгружает отходы животноводства в виде куриного помёта на земельный участок, который используется для посевов на основании договора аренды.

Надзорные ведомства провели анализ образцов загрязнённой почвы и выяснили, что в ней в несколько раз превышено содержание нитратной формы азота. Общая площадь загрязнённого поля составляет свыше 56 га. По предварительным данным, ущерб почве от куриного помёта превысил 422 млн рублей.

Прокуратура направила в суд исковое заявление. От ОАО «Птицефабрика «Свердловская» требуют привести земельный участок в пригодное для использования состояние.

Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК РФ (загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, повлёкшие причинение вреда окружающей среде).