Общество 4 сентября 2017, 11:15

В Екатеринбурге изменили принцип начисления зарплаты медицинским работникам

Медсестры изучают документ

Зарплаты в екатеринбургских больницах могут измениться. Фото: Александр Зайцев

В положение об оплате труда в муниципальных учреждениях здравоохранения Екатеринбурга внесены изменения. В частности, установлено новое соотношение месячных зарплат руководителей и нижестоящих работников.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале Екатеринбурга и подписан главой администрации Александром Якобом. Согласно ему, «предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений здравоохранения устанавливается в кратности от 1 до 6». Иными словами, зарплаты руководящего звена теперь не могут превышать зарплаты остальных медработников более, чем в 6 раз. 

Постановление вступило в силу с 1 сентября 2017 года. 

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