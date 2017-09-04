Общество 4 сентября 2017, 11:27

В ККТ «Космос» отменили все сеансы Второго Уральского открытого фестиваля кино

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Пожар в ККТ «Космос»
В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.



В ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) отменили на сегодня все сеансы Второго Уральского открытого фестиваля кино из-за пожара, который произошёл утром. Фестивальные кинопоказы на других площадках, а их около 20, пройдут согласно заявленному расписанию.

Напомним, на сегодня в ККТ "Космос" были запланированы показы фильмов в 14:00, в 16:00 и в 18:30. 

Добавим, свердловским полицейским удалось задержать подозреваемого в причастности к пожару. Им оказался 39-летний житель Ирбита, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места ЧП. 

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Областная газета Свердловской области

Пожар в ККТ «Космос»

Пожар в ККТ «Космос»

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