В ККТ «Космос» отменили все сеансы Второго Уральского открытого фестиваля кино

Сюжет Пожар в ККТ «Космос»

В Екатеринбурге сегодня, 4 сентября, произошёл пожар в ККТ "Космос" (ул. Дзержинского, 2). Площадь пожара составила 30 кв. м.

В ККТ «Космос» (ул. Дзержинского, 2) отменили на сегодня все сеансы Второго Уральского открытого фестиваля кино из-за пожара, который произошёл утром. Фестивальные кинопоказы на других площадках, а их около 20, пройдут согласно заявленному расписанию.

Напомним, на сегодня в ККТ "Космос" были запланированы показы фильмов в 14:00, в 16:00 и в 18:30.

Добавим, свердловским полицейским удалось задержать подозреваемого в причастности к пожару. Им оказался 39-летний житель Ирбита, который обратился за медицинской помощью после того, как скрылся с места ЧП.