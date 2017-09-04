Культура 4 сентября 2017, 12:02

В Художественном музее Эрнста Неизвестного откроется выставка петербургского художника Арона Зинштейна

В Художественном музее Эрнста Неизвестного (ул. Добролюбова, 14) откроется выставка петербургского художника Арона Зинштейна. Как сообщается на сайте музея, экспозиция пройдёт в рамках проекта «Современное изобразительное искусство. Уральский депозитарий».

Персональная выставка петербургского художника Арона Зинштейна открывается в эту среду.

Посетителям будут представлены портреты коллег-художников, близких людей и обычных зрителей созданных на Евразийском фестивале современного искусства, который проходил в 2016 году в Екатеринбурге.

Стоит отметить, что художник родился в Нижнем Тагиле и экспозиции, которые проводятся на Урале имеют особое значение. В Екатеринбурге работы Арона Зинштейна уже неоднократно выставлялись.

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