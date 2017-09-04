Общество 4 сентября 2017, 12:06

Правительство области передало РПЦ старинный собор в Невьянске

Приход во имя Преображения Господня в Невьянске.

Собор включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия. Фото: пресс-служба МУГИСО

Правительство Свердловской области передало РПЦ приход во имя Преображения Господня в Невьянске. Собор был заложен 10 августа 1824 года как приходская церковь.

Как сообщает пресс-служба МУГИСО, здание церкви общей площадью 1291,1 кв. метра передано в безвозмездное пользование Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат).

Согласно опубликованному решению, заключение договора безвозмездного пользования позволит обеспечить сохранность собора и его использование для осуществления уставной деятельности религиозной организации. Собор включен в единый государственный реестр объектов культурного наследия и принят на государственную охрану.

Отмечается, что в 2003 году в приходе были проведены  масштабные ремонтно-реставрационные работы. На сегодняшний день Преображенский приход является символом Невьянска, объектом туристических маршрутов и местом паломничества.

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