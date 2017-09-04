Общество 4 сентября 2017, 12:07

Учёные хотят превратить неиспользуемые станции екатеринбургского метро в фермы

Овощи на огороде

Земледелием можно заниматься не только на полях и огородах. Фото: Алексей Кунилов

Биотехнолог УрФУ Александр Ермошин рассказал о подземном и вертикальном земледелии на IV Уральской индустриальной биеннале. Превращение неиспользуемых станций метро Екатеринбурга в земледельческие фермы — одна из его идей.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, учёный провел открытый лекторий о биотехнологиях в городском планировании и рассказал, какие из них можно было бы успешно реализовать в Свердловской области.

Так, продуктивным могло бы оказаться подземное и вертикальное земледелие. «С учётом того, что вечная мерзлота занимает около 60% территории страны, оно скоро станет для нас актуальным», — говорит Александр Ермошин. Он отметил подобный опыт в лондонском метро, а также активное выращивание растений на балконах и крышах во многих странах Европы и Азии. Таким образом, экономно расходуются ресурсы и площади.

При этом Свердловской области стоит продолжить осваивать гидропонику — безгрунтовое выращивание растений на питательных растворах. В частности, она позволяет повысить урожайность благодаря равномерному распределению питательных веществ.

Учёный также рассказал о возможности восстановления окружающей среды с помощью растений-гипераккумуляторов, которые могут «вытягивать» из почвы загрязняющие вещества. После выращивания их можно сжечь и получить биотопливо, а золу захоронить.  

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Областная газета Свердловской области

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