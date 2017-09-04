Банк России рассчитал индекс удовлетворенности населения финансовыми продуктами и услугами

Банк России впервые провел глубокий анализ удовлетворенности населения финансовыми услугами. Анализ проводился на основе данных, полученных в ходе опросов населения в 2016 и 2017 годах для ежегодного мониторинга финансовой доступности.

В результате исследование Центральный Банк пришел к выводу, что большинство населения доверяет банковской системе страны, удовлетворительно оценивает предоставляемые финансовые продукты и положительно — дистанционные финансовые услуги (интернет-банк и мобильный банк, страхование через интернет, услуга по оплате платёжной картой на сайте интернет-магазина, электронные кошельки).

В настоящее время не существует международной практики применения единого индекса для измерения уровня удовлетворенности финансовыми продуктами и услугами. На международном уровне показатели удовлетворенности финансовыми продуктами и услугами представлены в обзорах Всемирного банка, подготовленных для разных стран на основе опросных данных.