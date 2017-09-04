В Нижнем Тагиле назначен новый командир ОМОНа

Вадим Мирошниченко возглавил ОМОН Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле назначен новый командир ОМОН. Им стал майор полиции Вадим Мирошниченко.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области, нового командира личному составу представил начальник регионального ведомства полковник полиции Константин Шуршин.

«Главная задача отряда особого назначения – всегда быть в полной боевой готовности, а для этого необходимо регулярно проводить мероприятия, направленные на повышение боеготовности и боеспособности отряда», - сказал начальник Управления Росгвардии по Свердловской области.

До назначения Вадима Мирошниченко Нижнетагильский ОМОН возглавлял полковник полиции Эдуард Коряков. Ожидается, что в ближайшее время он станет новым командиром отряда милиции особого назначения Екатеринбурга и будет представлен личному составу.