Общество 4 сентября 2017, 12:33

Утверждены темы итогового сочинения для допуска к ГИА-2018

Человек пишет на листе бумаги

Будущие выпускники уже могут начинать готовиться к итоговому сочинению. Фото: Алексей Кунилов

Министерство образования и науки РФ опубликовало пять тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год. Его будут писать выпускники девятых и одиннадцатых классов.

Были утверждены следующие темы: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Напомним, итоговое сочинение представляет собой изложение и было введено в 2014 году в качестве инструмента допуска к ГИА. Школьник может получить «зачёт» и «незачёт» - во втором случае ему будут назначены дни пересдачи.  

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