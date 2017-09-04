Утверждены темы итогового сочинения для допуска к ГИА-2018

Будущие выпускники уже могут начинать готовиться к итоговому сочинению. Фото: Алексей Кунилов

Министерство образования и науки РФ опубликовало пять тем итогового сочинения на 2017/18 учебный год. Его будут писать выпускники девятых и одиннадцатых классов.

Были утверждены следующие темы: «Верность и измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и общество».

Напомним, итоговое сочинение представляет собой изложение и было введено в 2014 году в качестве инструмента допуска к ГИА. Школьник может получить «зачёт» и «незачёт» - во втором случае ему будут назначены дни пересдачи.