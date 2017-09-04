Первый военно-патриотический фестиваль «УралТанк» пройдёт в Нижнем Тагиле

Первый военно-патриотический фестиваль пройдёт в Нижнем Тагиле. Как сообщается на официальном сайте — фестиваль «УралТанк» посвящён Дню танкиста и танкостроителя и состоится 9 сентября.

Мероприятия фестиваля пройдут на трёх площадках: полигон «Старатель» (закрытая площадка), ДК им. Окунева и на площади Славы.

На полигоне «Старатель» (вход по пригласительным) будет организованна уникальная программа для учеников кадетских училищ, ветеранов и работников танкостроения.

На площадка перед ДК им. Окунева посетители фестиваля смогут приобрести сувенирную продукцию от уральских умельцев, познакомиться с творчеством местных музыкальных коллективов, услышать хор с Сергеем Бобунцом, исполнить хиты группы «Смысловые галлюцинации» и увидеть праздничный салют.

На площади Славы пройдёт Гастронамический фестиваль военной и уральской кухни. На двух последних площадках можно будет увидеть прямую трансляцию с полигона «Старатель».

Как отмечается на сайте, Нижней Тагил ассоциируется с заводами, где ковалась победа, и танком Т-34, который внёс значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдёт впервые и будет приурочено к двум знаменательным датам: 71-я годовщина Дня танкиста в Нижнем Тагиле и 75-летие Сталинградской битвы.