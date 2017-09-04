Экономика 4 сентября 2017, 12:55

Минимальную зарплату на Среднем Урале предложено поднять с 1 октября до 9217 рублей

Завод на Среднем Урале

Свердловским работодателям предложили поднять минимальную зарплату на предприятиях до 9217 рублей. Фото: Владимир Мартьянов

Правительство региона, Федерация профсоюзов Свердловской области и Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей заключили соглашение о минимальной заработной плате в Свердловской области. С 1 октября 2017 года её размер предложено установить в 9217 рублей.

Этот документ будет опубликован в завтрашнем номере «Областной газеты».

Одновременно директор департамента по труду и занятости Свердловской области Дмитрий Антонов обратился к работодателям Среднего Урала с просьбой поддержать эту инициативу и присоединиться к трёхстороннему соглашению.

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Областная газета Свердловской области

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