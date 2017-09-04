Общество 4 сентября 2017, 13:15

«Солнечный» отметил свой день рождения открытием нового парка

Открытие нового парка. Праздник.

Озеленение самого молодого района началось с открытия парка. Фото: пресс-служба холдинга «Форум-групп»

«Солнечный» отметил свой день рождения (2 сентября) открытием нового парка. Как сообщает пресс-служба холдинга «Форум-групп», озеленение самого молодого района началось с открытия парка.

Сообщается, что в новом парке разместились: зона развлечения для самых маленьких с качелями и каруселями, дорожки для прогулок и скамейки для отдыха, зона воркаута и футбольное поле, украшают местность различные виды деревьев и кустарников.

«Сегодня мы открыли первую очередь будущего парка. Сам парк будет возводиться постепенно. То есть у жителей «Солнечного» и гостей микрорайона будет много пространства для активных развлечений и отдыха среди зелени, на природе», — рассказал генеральный директор компании «Форум-групп» Сергей Воробьёв.

Ко Дню микрорайона организаторы подготовили в парке несколько тематических зон, где жители «Солнечного» смогли посетить кулинарные мастер-классы, провести зарядку на площадке для воркаута или отдохнуть с семьёй на зелёном газоне. Для детей был организован контактный зоопарк. А самым маленьким — годовалым были подарены сертификаты от гипермаркета детских товаров «Бубль Гум».

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Пожар в ККТ «Космос»

Пожар в ККТ «Космос»

PR-конференция

PR-конференция

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (4 сентября)

Многие источники уверяют, что именно тогда первый Президент России Борис Ельцин стал мастером спорта по волейболу... Однако это не так. Фото: championat.com
Команда, в которой играл Ельцин, стала призёром чемпионата страны. Но Ельцину медаль не дали

«Реальный театр»

«Реальный театр»