«Солнечный» отметил свой день рождения открытием нового парка

Озеленение самого молодого района началось с открытия парка. Фото: пресс-служба холдинга «Форум-групп»

«Солнечный» отметил свой день рождения (2 сентября) открытием нового парка. Как сообщает пресс-служба холдинга «Форум-групп», озеленение самого молодого района началось с открытия парка.

Сообщается, что в новом парке разместились: зона развлечения для самых маленьких с качелями и каруселями, дорожки для прогулок и скамейки для отдыха, зона воркаута и футбольное поле, украшают местность различные виды деревьев и кустарников.

«Сегодня мы открыли первую очередь будущего парка. Сам парк будет возводиться постепенно. То есть у жителей «Солнечного» и гостей микрорайона будет много пространства для активных развлечений и отдыха среди зелени, на природе», — рассказал генеральный директор компании «Форум-групп» Сергей Воробьёв.

Ко Дню микрорайона организаторы подготовили в парке несколько тематических зон, где жители «Солнечного» смогли посетить кулинарные мастер-классы, провести зарядку на площадке для воркаута или отдохнуть с семьёй на зелёном газоне. Для детей был организован контактный зоопарк. А самым маленьким — годовалым были подарены сертификаты от гипермаркета детских товаров «Бубль Гум».