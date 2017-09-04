На Изоплите и Шарташе отключат электричество

Энергетики предупредили об отключении электричества на Изоплите и Шарташе. Подачу электроэнергии ограничат на время проведения ремонтных работ.

Как сообщает пресс-служба администрации Кировского района Екатеринбурга, об отключении жителей уведомила Екатеринбургская электросетевая компания. На Изоплите неотложные работы в ТП-1160 пройдут 8 сентября с 9:00 до 17:00. Без света останутся жильцы домов по улицам тупик Брикетный 2, 4, пер. Бодрый 4, 10 и пер. Вербовочный 13.

На Шарташе электричество отключат 6 сентября с 9:00 до 20:00 по следующим адресам: ул. Осипенко 1-13, 2а-14, 15-23, 16-20, 1-13, пер. Грузинский 2а-20, 3-23, ул. Кедровая 2-12, 3-7, 34-50, 19-27, ул. Рыбаков 83-61, 62-88, 43-59, 40-56, 69.

Энергетики вернут напряжение без предварительного предупреждения.