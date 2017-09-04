В Сочи открылся проект «Арт-диффузия: театр в городе», приуроченный к гастролям Свердловского театра музыкальной комедии

Труппа театра Свердловского государственног театра музыкальной комедии отправятся на гастроли. Фото: Тоня Георгиева

В преддверии гастролей Свердловского театра музыкальной комедии в Сочи открылся проект «Арт-диффузия: театр в городе». Как сообщается на сайте Свердловской государственной академии, уникальный арт-объект в формате фотовыставки подготовлен художником-фотографом Зимнего театра Виталием Пустоваловым (Сочи) и Свердловским государственным театром музыкальной комедии при поддержке Сочинского концертно-филармонического объединения (СКФО).

Труппа театра в скором времени отправится на гастроли в Сочи (с 14 сентября по 9 октября), где откроет театральный «марафон», представив в Зимнем театре спектакль «Венская кровь».

В преддверии поездки, в сквере у Художественного музея на площади Искусств началась «Арт-диффузия: театр в городе». Этот проект — серия фотоколлажей, которые объединены темой героев театрального Сочи.

На фотографиях-коллажах можно увидеть в городском контексте Сочи мастерски «вставленных» героев спектаклейСвердловской музкомедии разных лет: Ассоль («Алые паруса») у Морского вокзала, героев мюзикла «Весёлые ребята» на городском пляже, героев «Мёртвых душ» у Зимнего театра.

Виталий Пустовалов - художник-фотограф Зимнего театра, мастер, в фототворчестве которого особое место всегда занимали известные творческие коллективы и личности, звёзды театра, кино и эстрады. С 2014 года он проживает в Сочи, но до этого на протяжении долгих был связан с Екатеринбургом и Свердловским театром музыкальной комедии.

Стоит отметить, что проект «Арт-диффузия: театр в городе»будет открыт для горожан и гостей курорта вплоть до окончания гастролей - до 9 октября.