Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов увеличил выручку на 25%. Как сообщает пресс-служба ОАО «КУЗОЦМ», в первом полугодии 2017 года прибыль завода возросла.

Объём выручки ОАО «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» за первое полугодие составил 3,9 млрд рублей в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Эта сумма превышает прошлогодний результат на 25%. Чистая прибыль предприятия выросла на 6,3% (с 15,2 до 16,1 млн руб).

«Общий объем продаж продукции завода вырос на 14,7% по сравнению с первым полугодием прошлого года — 10,9 тыс. тн против 9,5 тыс. тн соответственно. При этом выросли продажи высокомаржинальных видов продукции: медного, бронзового и никелевого прокатов на 45, 40 и 82% соответственно. На 32% выросли продажи металлических порошков и пудр. Положительная динамика связана с увеличением спроса в целом ряде промышленных отраслей-потребителей, таких как судостроение, машиностроение (производство легковых и грузовых автомобилей), производство энергомощностей и др.», – рассказала Ольга Зубина, генеральный директор ОАО «КУЗОЦМ».