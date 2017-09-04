Проколовший колёса 31 машины екатеринбуржец попался из-за собаки

Проколоть колёса мужчина решил после ссоры с женой. ФОто: УМВД по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, подозреваемого в повреждении машин на улице Онежской. Вычислить злоумышленника помогла его собственная собака.

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение о проколах колёс у автомобилей на улице Онежской поступило в отдел полиции № 7 утром 3 сентября. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили 31 повреждённую машину. Подозреваемого вычислили по записям камер видеонаблюдения, которые зафиксировали мужчину, производившего странные манипуляции с колёсами автомобилей.

В полицию был доставлен ранее судимый местный житель 1972 года рождения, который находился неподалёку в состоянии алкогольного опьянения. Сначала задержанный признался только в конфликте с владельцем одной из машин. Однако вывести подозреваемого на чистую воду помогла его собственная собака. На записи с камер было отчётливо видно, как за вандалом бежит, как за своим хозяином, пёс. Дома у задержанного полицейские обнаружили собаку той же породы. После этого мужчина полностью признал свою вину.

Со слов злоумышленника, на преступление его толкнула ссора с женой. Подвыпившего из-за конфликта мужчину разозлило, что весь двор заставлен транспортом. Подобрав с земли какой-то острый предмет, он начал прокалывать покрышки. Задержанный полностью признал свою вину и пообещал возместить автовладельцам ущерб от своих противоправных действий.