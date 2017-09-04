Екатеринбург готовится к зиме. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге к 15 сентября завершится ремонт всех теплотрасс. Рисков, связанных с готовностью к отопительному сезону нет. Это значит, что тепло в дома горожан поступит своевременно, сообщает областной департамент информполитики.

Сегодня, 4 сентября, готовность инфраструктуры города проверял замглавы минЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. Он осмотрел участки тепломагистрали М-02 по улице Мамина-Сибиряка и на улице Челюскинцев, где специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» ведут перекладку трубопроводов с увеличением их исходных диаметров.

- На обоих объектах работы идут в соответствии с графиком, готовность новых трубопроводов близка к 80%. Мы видим, что в этом году в модернизацию сетей города вкладываются большие средства – более двух млрд руб. Передовые технологии теперь применяются не на отдельных участках, а на всей инфраструктуре города, на новом уровне проводятся диагностика сетей и их гидравлические испытания. Уверен, что уже этой зимой эффект от этой работы ощутят на себе и все горожане, – рассказал Игорь Чикризов.

Добавим, в рамках подготовки к зиме в Екатеринбурге капитально ремонтируется, меняется и модернизируется более 72 км теплосетей, что в 3,5 раза больше к аналогичному периоду прошлого года.