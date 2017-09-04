В Екатеринбурге впервые разыграли кубок губернатора Свердловской области по КВН

КВН - ещё один повод искренне посмеяться и поднять настроение. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге прошёл Кубок губернатора Свердловской области по КВН. Сразиться за звание главных шутников региона собрались 12 команд из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Челябинска, Каменск-Уральского, Тюмени, Волгограда, Армавира и других городов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Шутки конкурсантов оценивали известные юмористы и спортсмены — участники «Уральских Пельменей» Сергей Исаев и Андрей Рожков, капитан команды КВН СОК Дмитрий Колчин, капитан футбольного клуба «Урал» Артём Фидлер, олимпийские чемпионы Ольга Глацких и Иван Алыпов. Глава региона Евгений Куйвашев выразил признательность жюри за то, что «они занятые люди, и, тем не менее, нашли время принять участие в мероприятии, чтобы фестиваль стал ежегодным».

В итоге победу присудили команде «Город с видом на поле» из Полевского — она получила сертификат на 150 тысяч рублей.

Добавим, что в Свердловской области существует более 300 коллективов «весёлых и находчивых», действуют школьная и студенческие лиги КВН, а также региональная лига «Уральская федеральная», созданная по поручению Евгения Куйвашева. Кубок губернатора Свердловской области по КВН — ещё одно мероприятие, призванное популяризировать движение, поддержать творческий потенциал молодых юмористов, укрепить контакты между областными командами и их коллегами из других регионов.