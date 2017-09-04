Энергетики заставят должников заплатить за повторное подключение к электричеству

Начиная с нынешней осени, энергетики будут подключать должникам электроэнергию не только после полной оплаты накопленной задолженности, но и стоимости работ по отключению и подключению электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».
Кроме того, 29 сентября вступают в силу изменения в отечественном законодательстве, разрешающие применять упрощённый порядок отключения электроэнергии. Речь идёт о том, что в отношении должников разрешено одномоментное (без предварительных этапов по частичному сокращению электроснабжения) отключение электроэнергии на приусадебных участках, в банях, гаражах и иных объектах социально-хозяйственного назначения.
Сегодняшняя трёхступенчатая процедура частичного отключения электроэнергии сохранится только по отношению к потребителям, получающим электроэнергию как коммунальную услугу.