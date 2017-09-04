Спорт 4 сентября 2017, 15:00

В Екатеринбурге пройдёт третий общегородской фестиваль «Ярмарка движения»

В субботу все проходят на пробежку.

Третий общегородской фестиваль «Ярмарка движения». Фото: сайт мероприятия

В Екатеринбурге пройдёт третий общегородской фестиваль «Ярмарка движения». Мероприятие сможет посетить любой желающий.

В субботу, 9 сентября состоится крупнейший городской спортивный фестиваль. По данным сайта, в рамках мероприятия будут открыты 58 площадок (спортивных клубов) по всему городу, куда любой желающий сможет посетить бесплатное пробное занятие.

Уральцы смогут протестировать тренажёры, поучаствовать в мастер-классах и получить абонемент со скидкой. В этот день работать будут не только фитнес-клубы, но и физкультурно-оздоровительные комплексы города, а также детско-юношеские спортивные школы.

Напомним, что проект «Ярмарка движения» впервые был реализован в 2015 году на площадке центрального парка культуры и отдыха им. В. В. Маяковского.

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