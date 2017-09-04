В Новомариинское водохранилище выпустят 30 тысяч мальков толстолобика и сазана

Мальки приехали на "живых машинах" из Рефтинского и Челябинска. Фото: пресс-служба УГМК

В Новомариинское водохранилище выпустят 10 тыс. молоди толстолобика и 20 тысяч мальков сазана. Зарыбление 5 сентября проведёт Среднеуральский медеплавильный завод.

Как сообщает пресс-служба холдинга «УГМК», зарыбления проводятся на предприятии в рамках водоохранной деятельности с 2011 года. Это уже девятая подобная акция. В запуске мальков в водоём примут участие министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов и директор ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» Багир Абдулазизов.

Мальки были привезены на специальных «живых машинах» из рыбхозов Рефтинский и «Аквакультура» (Челябинск). Молодь перевозят в баках с водой, в которые с помощью аэраторов поставляется мелкими пузырьками кислород и поддерживается постоянная температура не более 20 градусов по Цельсию.

В Рефтинском рыбхозе годовалых мальков толстолобика вырастили до 100 граммов, чтобы они лучше прижились. Уже через 5-7 лет вес взрослых особей будет достигать 20 кг. Мальки сазана успели вырасти из икринок до 10 граммов. Ко второму году жизни они достигнут веса в 500-600 граммов, а максимальный вес взрослых сазанов также превышает 20 кг.

Отмечается, что выпуск мальков в Новомариинское водохранилище будет произведён официально. Отдел государственного контроля надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды обитания по Свердловской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству оформит соответствующий акт.