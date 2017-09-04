Уральские студенты-спасатели разобрали завал с помощью гидравлического инструмента

Студенты отработали действия по спасению пострадавших из-под завала. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области состоялся заключительный слёт студенческих спасательных отрядов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области. Более 300 спасателей-волонтёров потренировались разбирать завалы, вязать спасательные петли, спасать утопающих и оказывать первую помощь.

Слёт прошёл в рамках программы развития деятельности студенческих объединений Уральского государственного юридического университета совместно с администрацией губернатора Свердловской области, Всероссийским студенческим корпусом спасателей при поддержке Минобрнауки РФ.

Для студентов организовали теоретические и практические занятия по пожарной подготовке, альпинизму, спасению утопающих и оказанию первой помощи. Одним из наиболее сложных заданий для добровольцев оказался разбор завала: необходимо было не только пройти завал и лабиринт, но и сделать проход с помощью гидравлического инструмента, извлечь пострадавших из-под завала и оказать им первую помощь.

Полученные знания пригодятся волонтёрам при обеспечении безопасности на первом Всемирном конгрессе людей с ОВЗ, Всемирном фестивале молодёжи и студентов и на Чемпионате мира по футболу в 2018 году.

Напомним, что глава региона Евгений Куйвашев объявил 2017 год Годом добровольцев в Свердловской области.