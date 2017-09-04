Общественная палата Свердловской области выступила с обращением по поводу губернаторских выборов

Выбор, сделанный 10 сентября, будет на последующие пять лет определять экономический и социальный курс Среднего Урала. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Выборы губернатора Свердловской области-2017

В Свердловской области впервые за 14 лет пройдут прямые выборы губернатора.

Общественная палата Свердловской области выступила с официальным обращением к жителям Среднего Урала по случаю предстоящих губернаторских выборов. Напомним, 10 сентября 2017 года свердловчане впервые за последние 14 лет будут избирать губернатора.

«Мы, члены Общественной палаты Свердловской области, призываем всех вдумчиво и ответственно отнестись к реализации своего избирательного права», — говорится в обращении.

В этом документе подчёркнуто, что выбор, сделанный 10 сентября, будет на последующие пять лет определять экономический и социальный курс Среднего Урала.