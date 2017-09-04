Скончался почётный консул Республики Корея в Екатеринбурге Станислав Тхай. Фото: Павел Ворожцов

В ночь на 4 сентября скончался Станислав Тхай. С декабря 2007 года он занимал должность почётного консула Республики Корея в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба мэрии уральской столицы.

В сообщении пресс-службы мэрии Екатеринбурга отмечается, что Станислав Тхай сделал многое для укрепления связей между Средним Уралом и Республикой Корея, будучи почётным консулом. Кроме того, он несколько лет возглавлял национально-культурную автономию корейцев Екатеринбурга и входил в состав Национального совета федеральной национально-культурной автономии российских корейцев.

Справка "ОГ"

Станислав Тхай родился 29 мая 1966 года в посёлке Двуреченск Сысертского района Свердловской области. После окончания металлургического факультета Уральского политехнического института имени С. М. Кирова он с 1988 по 1990 год работал в лаборатории Восточного филиала Института чёрной металлургии в Новокузнецке.

В феврале 1990 году Станислав Тхай создал и возглавил Новокузнецкое отделение туристско-экскурсионного агентства «Малахит». В 1992-1994 годах он был замруководителя Рабочего центра экономических реформ при Правительстве РФ в Свердловской и Тюменской областях. С 1994 по 1997 год он работал в Министерстве по делам национальностей и региональной политики РФ.